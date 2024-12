Vídeo mostra momento em que cantor de pagode é atropelado no litoral de SP

O vídeo capta ainda a vítima sendo arremessada e as peças de sua moto voando pela rua. O outro carro, que testemunhou a batida, não foi atingido.

O motorista do automóvel, de 32 anos, foi preso em flagrante após o teste do bafômetro indicar a presença de álcool no organismo. O caso foi registrado na Delegacia Sede da cidade como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram chamados. Equipes do Samu tentaram manobras de ressuscitação em Adalto, mas a morte foi confirmada no local.

Músico era conhecido pelo trabalho na Baixada Santista e tinha como principal projeto o "Pagode do Adalto". Além de compositor, ele também atuava como educador físico e consultor de imagem.