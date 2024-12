'Ambulância-bar' e 140 garrafas enterradas são apreendidas em Copacabana

Apoio logístico. A operação contou com o suporte da Guarda Municipal, Comlurb e Polícia Militar, reforçando o combate a irregularidades antes da festa de Réveillon.

Flagrante de ambulância irregular: Na tarde do mesmo dia, a SEOP removeu uma ambulância que servia como depósito irregular de bebidas e móveis de um estabelecimento comercial.

Bebidas da ambulância também foram apreendidas. Imagem: Secretaria de Ordem Pública

Em nota ao UOL, a Secretaria de Ordem Pública explicou:

Uma ambulância que servia como depósito irregular de bebidas e móveis de algum estabelecimento comercial na rua Constante Ramos, em Copacabana, na tarde desta terça-feira, dia 31. O setor de inteligência da SEOP identificou uma movimentação incomum no entorno do veículo e seguiu monitorando a atividade até conseguir o flagrante da atividade ilegal. No interior da ambulância, digo depósito, estavam bebidas, cadeiras e outros itens de algum estabelecimento do entorno que ainda não foi identificado pela Prefeitura. Até o momento, nenhum responsável foi identificado e autuado

Carros estacionados ilegalmente e móveis

Removeram veículos irregulares. Durante o dia 30, agentes da SEOP realizaram a remoção de 49 veículos estacionados ilegalmente em Copacabana, contribuindo para a organização do trânsito na região.