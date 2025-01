Sobe para 13 o número de mortos no desabamento da ponte que liga MA e TO

No total, oito veículos estavam na ponte na hora da queda. A estrutura foi construída na década de 1960 e tem 533 metros de extensão, fazendo parte do corredor rodoviário Belém-Brasília.

As más condições da ponte eram notórias. Um vereador gravava a situação na hora que a ponte ruiu. O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) assumiu responsabilidade no acidente.

Ponte cedeu no dia 22 de dezembro

A ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira ligava Aguiarnopólis (TO) e Estreito (MA) Imagem: Reprodução

A ponte que ligava as cidades Aguiarnopólis (TO) e Estreito (MA) cedeu na manhã do dia 22 de dezembro. Três caminhões que transportavam 22 mil litros de defensivos agrícolas e 76 toneladas de ácido sulfúrico caíram no Rio Tocantins, mas uma análise feita na água indicou que não houve o vazamento.

As buscas não têm data para terminar. A operação é complexa devido à profundidade do rio, que chega a 48 metros no local do acidente. Segundo a Marinha, há 87 agentes participando dos resgates no local do acidente e outros 20 que participam remotamente, em Belém (PA).