Médica agride motorista de app por não entrar em condomínio; veja vídeo

A médica Fedra Emanuela Aquino agrediu e xingou o motorista de aplicativo Luan Felipe de Araújo Cruz, de 33 anos, após ele se recusar a entrar com o carro no condomínio onde ela mora, no bairro Horto Florestal, em Salvador (BA). O caso aconteceu no dia 26 de dezembro, mas foi divulgado hoje (7).

O que aconteceu

Médica disse que não desceria na rua por estar "cheia de joias". A gravação, realizada pela câmera de segurança do carro do motorista, mostra a mulher gritando com o homem, ordenando que ele estacione dentro do condomínio para ela descer, pois "tem medo" e "não vai ficar parada". Luan nega, e argumenta que "não há necessidade nenhuma para isso".

Mulher levantou de assento e pegou volante, dizendo que "vai entrar" no condomínio. Em seguida, começa a xingar Luan e dar tapas no rosto e no braço do motorista, que tenta se proteger. Quando ela para de agredi-lo, os dois saem do veículo. Ao fundo, é possível ouvir o motorista dizendo que o ataque foi gravado.