Vice-consulesa colombiana é baleada em troca de tiros em avenida de SP

Governo colombiano afirmou que vice-consulesa foi atingida por "bala perdida". O órgão disse que acompanha o caso e presta apoio à família de Claudia. Não há detalhes sobre o que a diplomata fazia na região naquele momento. A sede do consulado fica na mesma avenida, a cerca de 2 km do local do crime.

Um dos suspeitos do assalto também foi atingido e detido. Ele não teve identidade nem estado de saúde confirmado.

O outro autor do assalto fugiu do local do crime e não foi encontrado até o momento. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que "todas as circunstâncias dos fatos são apuradas".