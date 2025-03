MP aciona Justiça contra mudança de nome da GCM para Polícia em São Paulo

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, acionou a Justiça hoje contra a mudança de nome da Guarda Civil Municipal da capital para Polícia Municipal. Ontem a Câmara de Vereadores aprovou a alteração.

O que aconteceu

Chefe do MP-SP ajuizou ação direta de inconstitucionalidade. "A expressão polícia é utilizada para órgãos específicos, com atribuições bem delineadas no texto constitucional, que não se confundem com as das guardas", argumentou o procurador.

Paulo Sérgio reconheceu decisão do STF, que considerou constitucional o policiamento feito pelos guardas. Ele ressaltou, no entanto, a diferença entre as atuações.