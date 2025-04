Virou voluntária pela saúde mental: quem era gaúcha eletrocutada no RN

Ela deixou um cargo federal para se dedicar ao voluntariado. Paula foi professora no campus Araquari do Instituto Federal de Santa Catarina e do campus Alegrete da Instituto Federal Farroupilha, mas saiu do emprego em 2022 por problemas de saúde mental. Em seus relatos, ela contou que desenvolveu transtorno de ansiedade generalizada e depressão. "Meu corpo colapsou", afirmou.

A gaúcha passou a fazer trabalho voluntário como uma forma de terapia, orientada por médicos. Ela teve experiências esporádicas nos anos 2000 e se reencontrou no voluntariado em 2022 quando fez uma oficina para ensinar crianças a fazer queijo.

Formada em química de alimentos pela Universidade Federal de Pelotas, ela usou a sua graduação para ajudar nos trabalhos voluntários. "Ganhei a chance de sorrir de satisfação e amar novamente minha função de educadora, ensinando sobre comida", afirmou.

Desde então, ela viajou o Brasil com ações, seja de forma independente ou com grupos. Entre as cidades onde ela colaborou produzindo alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade estão Joinville, Curitiba e Florianópolis.

Uma das suas ações de voluntariado aconteceu após as enchentes do Rio Grande do Sul. "Ela foi empenhada em cuidar das crianças que estavam nos alojamentos. Ela também liderou a cozinha solidária que estava garantindo as refeições das pessoas desabrigadas", afirmou, em publicação nas redes sociais, a ONG Amigo Solidário, da qual ela fazia parte.

Família tenta levar corpo para o Rio Grande do Sul. Amigos de Paula anunciaram uma vaquinha nas redes sociais para tentar arrecadar dinheiro e levar o corpo para a cidade natal dela.