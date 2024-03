Ajuda humanitária do Brasil a Gaza é retida em depósito; Israel culpa Egito

Um carregamento com ajuda humanitária à Faixa de Gaza, enviado pelo Brasil e por outros países, está retido em um depósito da Cruz Vermelha em El-Arish, cidade egípcia a cerca de 50 km da fronteira com Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza.

O que aconteceu

As caixas contêm medicamentos, equipamentos hospitalares e outros insumos. O deputado italiano Angelo Bonelli, que esteve no depósito no Egito, afirmou ao UOL que a entrega do material aos palestinos tem sido impedida pelo governo israelense, que estaria alegando que a ajuda "é incompatível e perigosa para a segurança do Estado de Israel".

Bloqueio foi denunciado por deputado italiano que integra delegação na região da fronteira para monitorar entrega de ajuda. Angelo Bonelli, do partido Europa Verde, afirma que os insumos estão em uma tenda da organização Crescente Vermelho —que faz parte da Cruz Vermelha, na região de Al-Arish.