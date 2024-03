Piloto e copiloto dormem durante voo e avião sai da rota na Indonésia

Avião da companhia Batik Air envolvido no incidente fazia voo doméstico. A aeronave com 159 passageiros partiu do sudeste de Sulawesi com destino a capital Jacarta em 25 de janeiro, segundo um relatório preliminar do Comitê Nacional de Segurança nos Transportes (KNKT), divulgado pela AFP nesta sexta-feira (8).

A Batik Air não informou se puniu os pilotos. A KNKT emitiu um comunicado à companhia cobrando maior investigação em seus voos e tripulação.

*com Reuters e RFI