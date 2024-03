Detetives que buscaram por 43 jovens sequestrados no México desaparecem

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que as autoridades procuram por dois detetives que atuaram na busca dos 43 estudantes que foram sequestrados há quase 10 anos no país.

O que aconteceu

Presidente não especificou quando os detetives desapareceram, mas confirmou operação federal para encontrá-los. López Obrador revelou a condição dos agentes em sua entrevista coletiva diária, na Cidade do México, segundo o portal CBS News.

Detetives são um homem e uma mulher. Não foram fornecidos mais detalhes sobre os agentes, como nome ou fotos. "Espero que isso não tenha relações com quem não quer que encontramos os jovens", disse presidente.