Censura, segurança, homofobia: brasileiros contam como é a vida na Hungria

"Orbán foi avançando aos poucos e conseguiu dominar tudo", diz o brasileiro Guilherme Cintra, que mora em Budapeste há dez anos. "Avançou inclusive para tirar a atenção da corrupção e dos desvios de verba." Doutor em ciência política, ele se mudou para o país após se casar com uma húngara e conseguir uma bolsa de doutorado. Agora, está de mudança definitiva para o Brasil.

Ser um brasileiro que vive na Hungria é mais fácil quando se é branco, hétero, com uma família em teoria cristã. Eu estava estudando, e os húngaros entenderam que não fui competir com eles por trabalho. Consegui a cidadania, dominei a língua, me casei, tive uma filha. Naquela época, mais gente saía do país do que imigrantes chegavam, então as pessoas tinham muita curiosidade por eu ser um brasileiro lá. Não é tão comum.

Guilherme Cintra, doutor em ciência política

O trabalho do diretor de cinema Sousa Haz, também há dez anos na capital, já foi afetado pela censura. O brasileiro com cidadania espanhola conta que um canal de TV voltou atrás no acordo de apresentar um videoclipe de uma banda de rock.

O diretor do programa percebeu que o clipe fazia uma crítica ao governo. Preferiu se blindar e optou por proibir a reprodução na emissora, pois sabia que aquela exibição iria custar o seu emprego.

Sousa Haz, diretor de cinema

Sousa Haz é diretor de cinema e mora em Budapeste Imagem: Mirjam Lilla Kiss-Tamasi/Filmworks production

Apesar disso, Haz diz que a capital húngara é uma das cidades europeias mais receptivas onde ele já morou. "Cheguei aqui em um dia de manifestação da extrema-direita. Conversei com alguns manifestantes e eles eram surpreendentemente legais", afirma. Ele também elogia a segurança pública na cidade.