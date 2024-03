Escândalos levam milhares a pedir renúncia de líder que abrigou Bolsonaro

Abalado por escândalos de corrupção e acusações de interferência no Judiciário, o líder da extrema direita e primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, enfrentou na noite de terça-feira protestos em Budapeste. Milhares de húngaros pediam que o chefe de governo renunciasse.

O protesto ocorre depois que um ex-aliado publicou áudios de conversas entre os conselheiros mais próximos de Orbán, sugerindo modificações em acusações na Justiça e no Ministério Público. As suspeitas apontam para uma suposta tentativa do governo de interferir na Justiça.

O líder húngaro foi quem deu abrigo, em fevereiro, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, em sua embaixada em Brasília. Orbán é considerado como a referência de bolsonaristas, na forma pela qual passou a controlar o Judiciário, Parlamento, imprensa e o cerco à sociedade civil. Ainda no poder, Bolsonaro chamou o húngaro de seu "irmão" e, apesar do papel insignificante da Hungria no cenário internacional, Brasília colocou Budapeste na rota de ministros do antigo governo brasileiro.