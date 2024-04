Explosão em hidrelétrica da Enel deixa pelo menos quatro mortos na Itália

Uma explosão em uma hidrelétrica da Enel deixou quatro mortos e pelo menos quatro desaparecidos em Bolonha, na Itália.

O que aconteceu

Explosão de turbina a pelo menos 50 metros de profundidade foi registrada após incêndio. O caso ocorreu por volta das 15h no horário local (10h no horário de Brasília), em uma planta hidrelétrica no lago de Suviana, segundo o jornal Corriere della Sera. A área afetada fica abaixo do nível da água, informaram as autoridades.

Andar da construção foi inundado, informou prefeito de Bolonha. A construção da hidrelétrica é subterrânea e a explosão da turbina ocorreu no oitavo pavimento do prédio. Por causa da explosão, o nono pavimento, que fica entre 50 e 60 metros de profundidade, foi inundado. Um time de mergulhadores trabalha no local.