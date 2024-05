Papa promete rezar por vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

O papa Francisco prometeu neste domingo rezar pela população do Rio Grande do Sul, Estado que está sofrendo com o pior desastre climático de sua história responsável pela morte de pelo menos 66 pessoas, número que deve aumentar já que há 101 desaparecidos.

Falando a uma multidão na Praça São Pedro, no Vaticano, o papa reservou um trecho de seu discurso para lembrar as vítimas da tragédia no Estado.

"Garanto-lhes a minha oração pela população do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingida por grandes inundações. Que o Senhor acolha os falecidos e conforte os familiares e aqueles que tiveram que sair de casa", disse o pontífice.