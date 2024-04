Após decisão judicial, médicos se recusam a desligar respirador de peruana

A juíza encarregada do cumprimento da sentença deu 15 dias para que o EsSalud apresente um médico que concorde em desligar os aparelhos. O prazo começou a ser contado no último dia 22. Enquanto isso, a defesa já solicitou que um médico particular cumpra a decisão. A reportagem procurou o EsSalud, mas não teve resposta até a publicação deste texto.

A advogada de Maria disse que os profissionais têm medo de ficar marcados. "Existem mais de mil médicos na rede do hospital que atende Maria e que podiam ser consultados pelo EsSalud,mas é preciso que recebam a informação correta", afirmou Josefina.

O Peru, país conservador e de maioria católica, vive um debate intenso sobre o direto à morte digna depois que a psicóloga Ana Estrada se submeteu a uma eutanásia no dia 21. Foi o primeiro caso autorizado pela Justiça, apesar de a legislação local proibir a prática. Ana Estrada era portadora de poliomiosite, uma doença degenerativa e incurável.

A situação de Maria, no entanto, é diferente do caso de Ana. A eutanásia consiste em uma conduta ativa, em que se administra uma substância letal a um paciente. O que Maria pede é exercer o direito, que está previsto no Código de Saúde peruano, de se recusar a receber tratamento de saúde — no caso, o ventilador mecânico.

Tenham mais empatia, mais humanidade. Não sejam indiferentes à dor e ao sofrimento do próximo.

Pedido enviado por Maria Teresa Benito, por meio da advogada