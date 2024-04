Psicóloga se submete à eutanásia autorizada pela Justiça no Peru

Amparada por uma decisão judicial, a psicóloga peruana Ana Estrada, 47, se submeteu a uma eutanásia no domingo (21), em Lima.

O que aconteceu

Foi o primeiro caso autorizado pela Justiça no Peru. O protocolo de eutanásia foi elaborado por uma equipe médica e passou pela aprovação do EsSalud, o órgão de saúde pública do Peru. A sentença favorável ao pedido de Ana foi emitida em 2021 pelo Décimo Primeiro Juizado Constitucional da Corte Superior de Justiça de Lima e confirmada em 2022 pela Suprema Corte do país.

Ana sofria de poliomiosite, uma doença incurável e progressiva que afeta os músculos. Ela militou nos últimos anos pelo direito à morte digna. Passou os últimos nove anos na cama, praticamente sem movimentos e conectada a um ventilador mecânico por meio de uma traqueostomia.