Falsa ameaça de bomba faz passageiros fugirem por asa de avião na Índia

Uma falsa ameaça de bomba fez com que passageiros fugissem por uma das asas de um avião, no aeroporto de Nova Delhi, na Índia, nesta terça-feira (28).

O que aconteceu

Voo da companhia aérea IndiGo seguiria de Nova Delhi, capital da Índia, para Varanasi, no norte do País. Um dos pilotos, no entanto, encontrou um bilhete por volta das 17 h (horário local) no banheiro, no momento em que a aeronave se preparava para embarcar, com a seguinte frase: "Bomba às 5h30 [17h30]".