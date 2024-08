'Eleição na Venezuela foi roubada em vários momentos', dizem especialistas

Quando deve acabar a guerra na Ucrânia?

Sousa analisou que a possibilidade de um acordo de cessar-fogo no conflito que já dura mais de dois anos pode ser mais promissor. "Acordo de paz deve demorar muito tempo. Se você considerar que o fim da guerra [passa pelo] estabelecimento de fronteiras, que é um terreno disputado, também vai demorar muito tempo. Agora o acordo de cessar-fogo talvez chegue um pouco antes", declarou.

Para Baghdadi, "o papel da Ucrânia não era ganhar da Rússia, mas não ser derrotada". "E foi o que a Ucrânia fez, ganhou tempo. E se você tem a Rússia que faz a invasão, o custo maior, inicialmente, é da Rússia. Então a expectativa da Ucrânia é [dizer]: 'Eu preciso de ajuda para manter essa guerra e deixar os russos se preocuparem com isso'. É o que a Ucrânia fez. Nesse sentido, quem tem a vantagem é quem está no terreno. Então se a Ucrânia está se defendendo, ela tem uma série de desvantagens, mas também tem algumas vantagens defensivas e a Rússia tem uma responsabilidade muito grande".

