Trump diz que debaterá com Kamala Harris em um 'futuro próximo'

Republicano questionou anteriormente se deveria debater com Kamala. Na última sexta-feira (2), Trump afirmou à Fox Business Network que "queria debater com Kamala", mas questionou se deveria fazer isso, argumentando que "todos conhecem ela e todos conhecem ele". "Ela é melhor do que Biden, mas acho que no final das contas ela será pior do que ele", opinou.

Kamala chamou Trump para debate em comício. Quando discursava na última semana, Kamala olhou para a câmera e convidou Trump para um debate, junto a uma plateia fervorosa. "Bem, Donald, espero que você reconsidere se encontrar comigo no palco do debate, porque, como diz o ditado, se você tem algo a dizer, diga na minha cara", disse.