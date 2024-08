Fernández pede à Justiça para proibir publicação de fotos e vídeos íntimos

Em outro trecho da ação, Fernández argumenta: "Fiquei sabendo que [alguns] jornalistas fizeram declarações em suas contas no X sugerindo a existência e circulação de vídeos com mulheres em situações desconfortáveis. Estas declarações e a divulgação dos referidos vídeos destinam-se a causar danos a mim, aos meus filhos, à nossa privacidade e à reputação familiar."

Os jornalistas citados faziam referência a mais gravações do ex-presidente com outras mulheres, incluindo um "vídeo pornográfico em um elevador". Rumores sobre uma gravação do ex-presidente com uma mulher não identificada no elevador da Casa Rosada, sede presidencial, circularam na semana passada.

A derrocada de Fernández

O ex-presidente da Argentina Alberto Fernández, de 65 anos, está sendo acusado de violência doméstica contra a ex-primeira-dama Fabiola Yañez, de 45 anos. Os dois foram casados durante todo o mandato dele.

Denúncia veio à tona enquanto Justiça Federal examinava celular de ex-secretária de Fernández. Os investigadores analisavam o aparelho de María Cantero, em um caso sobre suposta corrupção no governo do ex-presidente, quando encontraram o conteúdo. Eram fotos e relatos de agressões contra a ex-primeira-dama, que mais tarde seriam vazadas à imprensa. As imagens mostram, por exemplo, o olho roxo e o braço com hematomas.

Fabiola Yañez formalizou a denúncia contra ex-marido apenas no dia 6 de agosto. A jornalista confirmou as agressões em uma audiência virtual com o mesmo juiz que já vinha investigando o ex-presidente. A Justiça determinou então medidas de restrição e proteção para Fabiola. Depois, ela ampliou as denúncias e disse que foi obrigada a fazer um aborto.