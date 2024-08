1755: terremoto arrasou Lisboa e fez sociedade questionar papel de Deus

O terremoto de 1755 registrado em Portugal é o maior da história da Europa. Ao menos 50 mil pessoas morreram no país em decorrência dos tremores, que foram sentidos também no Marrocos, no continente africano, onde outras dez mil pessoas morreram.

O terremoto de 1755 e a crença em Deus

Desastre fez fiéis clamarem por misericórdia. Relatos divulgados pela rede britânica BBC indicam que, ao sentirem o primeiro tremor, muitas pessoas foram a uma praça próxima ao Rio Tejo. Ali, a multidão era formada por "cônegos da igreja patriarcal em suas vestes roxas e avermelhadas, vários padres que haviam fugido do altar em suas sagradas vestimentas em meio à missa festiva, senhoras seminuas e outras sem sapatos". Segundo o relato do comerciante inglês Sr. Braddick, que estava no local no momento do terremoto, as pessoas se ajoelharam e passaram a implorar a Deus por misericórdia.

Um segundo tremor atingiu a região. O segundo abalo, ainda mais forte que o primeiro, teria acontecido "no meio da devoção" dos fiéis.

A igreja e seus seguidores procuravam culpados pela tragédia. Naquela época, nomes como o matemático alemão Gottfried Leibniz e o poeta inglês Alexander Pope sugeriam encarar o dilema histórico sobre "o que é o mal", afirmando que qualquer manifestação do mal não passava de uma aparência do mal, resultado da incapacidade dos humanos de compreender sua função dentro do todo, explica a BBC.