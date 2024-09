Adolescente mata mãe a facadas um ano após assassinar o pai a tiros nos EUA

Um adolescente de 17 anos é suspeito de matar a mãe um ano após ter assassinado o próprio pai na Flórida, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Adolescente foi quem ligou para a emergência para notificar a morte de sua mãe, ocorrida no domingo (8). O jovem alegou que Catherine Griffith, 39, foi esfaqueada no pescoço durante uma discussão na qual a vítima, supostamente, teria "se jogado" contra ele com uma faca nas mãos e caído sobre o objeto. As informações foram repassadas pelo gabinete do xerife do Condado de Polk, segundo a NBC.

Polícia diz que cena do crime não condiz com o narrado pelo adolescente ao ligar para a emergência. Conforme os investigadores, a mulher morreu no local e a autópsia apontou que Catherine sofreu um ferimento profundo no pescoço provocado pela facada. Ainda, o laudo médico destacou que o ferimento é "inconsistente" com o provocado por uma facada acidental, como alega o adolescente.