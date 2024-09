Três morrem após comboio da Cruz Vermelha ser atacado na Ucrânia

Três funcionários da Cruz Vermelha morreram após um comboio de ajuda humanitária ser atacado durante um bombardeio na Ucrânia.

O que aconteceu

O presidente ucraniano Vladimir Zelensky disse ser ''outro crime da Rússia''. O ataque foi nesta quinta-feira (12), na região de Donetsk, e foi confirmado pela Cruz Vermelha.

Além dos três mortos, duas pessoas ficaram feridas e estão sob cuidados médicos. O gabinete do Procurador Geral disse no Telegram que os funcionários do CICV tinham levado combustível para os moradores se aquecerem antes do inverno quando o ataque ocorreu.