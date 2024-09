'Gata mais velha do mundo', Rosie morre aos 33 anos na Inglaterra

Nascida em 1991, era tida como a gata mais velha do mundo. Hoje, o título oficialmente pertence ao gato Flossie, de 28 anos, também do Reino Unido, de acordo com o Guinness Book. No ano assado, uma porta-voz do Guinness World Records incentivou Lila a enviar uma inscrição para Rosie, mas ela nunca foi atrás disso, segundo o tabloide americano The New York Post.

Rosie pertencia a outra família antes de ser adotada por Lila. Na ocasião, uma organização que resgata gatos entrou em contato com Lila dizendo que um dos membros da primeira família de Rosie era alérgico e, por isso, a gata precisava de um novo lar. Lila, que já era viúva e havia resgatado outro gato e um cachorro de rua, recebeu Rosie em casa "com muito prazer", contou o NY Post.