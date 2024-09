Kamala aceita convite para debate na CNN; Trump diz que 'é tarde demais'

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, aceitou o convite para participar de debate com o ex-presidente Donald Trump, no dia 23 de outubro, na rede de TV americana CNN. Já o republicano afirmou ser "tarde demais" para um terceiro debate.

O que aconteceu

Equipe de campanha de Kamala concordou em participar do encontro que deve ser promovido pela emissora. "A vice-presidente Harris está pronta para outra oportunidade de dividir o palco com Donald Trump. Ele não deve ter problemas em concordar com esse debate", afirmou a chefe de campanha, Jen O'Malley Dillon, com tom de ironia.

Já o ex-presidente considerou ser ruim para o país realizar o debate na data sugerida pela direção do canal. "Já fiz dois debates e eles, você sabe, foram bons. Mas para fazer um terceiro, todo mundo está votando agora e é tarde demais para fazer um terceiro debate. Mas, uma vez que a eleição começa, e ela começou, é uma coisa muito ruim fazer um debate no meio da contagem de votos. Eu acho que seria realmente uma coisa ruim para o país", argumentou o republicano em entrevista à FOX News.