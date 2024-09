Serviço Secreto investiga suposto abuso sexual contra assessora de Kamala

A arma e o distintivo do agente foram confiscados. "O Serviço Secreto mantém sua equipe nos mais altos padrões", disse um porta-voz à CNBC. "O funcionário foi colocado em licença administrativa enquanto aguarda o resultado da investigação", acrescentou.

O gabinete de Kamala Harris afirmou que tem "tolerância zero para má conduta sexual".

A denúncia aparece em meio a críticas que o Serviço Secreto recebe após o candidato republicano Donald Trump ser alvo de duas tentativas de assassinato. No atentado de julho, o ex-presidente chegou a ser atingido em uma das orelhas.

Nesta quarta, um comitê do Senado concluiu que a agência "falhou em se coordenar suficientemente com as autoridades policiais estaduais e locais".