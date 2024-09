Britânica sofre queimaduras graves após compressa de água quente explodir

A britânica Yazmin Hardy, 27, sofreu queimaduras graves após uma bolsa de água quente explodir no seu colo, em Manchester, na Inglaterra.

O que aconteceu

Em junho, Hardy estava sofrendo com cólicas menstruais e usava uma compressa de água quente para aliviar as dores. Minutos depois, ao sentar-se no sofá, o produto se abriu e derramou o líquido quente sobre suas pernas, barriga e mãos.

30 minutos no chuveiro com água gelada e ida ao hospital. Após o acidente, Yazmin foi imediatamente para o chuveiro para aliviar as dores da queimadura. Na sequência, ela foi ao hospital Wythenshawe, em Manchester. Os médicos removeram a "pele morta" e cobriram o local.