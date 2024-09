Rússia lança ataque a drones contra Kiev, diz general

Um ataque a drones lançado pela Rússia contra Kiev foi parado nesta segunda-feira (30), segundo militares ucranianos.

O que aconteceu

Explosões foram ouvidas e "objetos abatidos no ar" foram vistos por quem andava na capital, relataram repórteres da Reuters. Segundo a agência de notícias, os ataques ocorreram no começo do dia, ainda antes do nascer do sol.

Artefatos foram destruídos ou neutralizados, disse o chefe de administração do Exército. Em publicação em canal do Telegram, o general Serhiy Popko afirmou que sistemas de defesa e de "guerra eletrônica" foram ativados para parar os ataques.