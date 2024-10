Como um furacão, uma guerra e uma greve podem afetar candidatura de Kamala

Agora é ver como os eleitores vão entender essa ida de Trump à Georgia, como gente que faz ou como gente que atrapalha. Biden disse que só vai aos locais atingidos quando sua ida não signifique atrapalhar a vida de quem está ajudando com os estragos. Sabe como é, até agente secreto tem que inspecionar os locais que essa galera visita. Foi o caso de Trump, que falou em meio a escombros.

E a guerra?

Bibi Netanyahu, o líder de Israel, segue a guerra como se não houvesse amanhã e agora invadiu o Líbano por terra. Isso após explodir pagers, walkie-talkies e fazer ataques aéreos. Quer acabar com o Hezbollah. Mas no meio do caminho vai deixando, mais uma vez, um rastro de gente inocente morta. Ele já fez isso em Gaza para acabar com o Hamas. E os Estados Unidos nessa? Os Estados Unidos são aliados de Israel e mandam armas. Mas como os americanos se sentem com esse rastro de gente morta? É aqui que pega os eleitores.

Uma reportagem da Newsweek de ontem mostra bem o problemão para a Kamala. Eu já contei aqui nesta carta matinal que tem uma candidata do Partido Verde, Jill Stein, que pode tirar votos de Kamala. Ela está nas cédulas de Wisconsin e Michigan, dois estados campos de batalha. Sim, tem isso na eleição americana, alguns estados tem outros candidatos a presidente que não apenas Kamala e Trump.

E qual a treta da Jill? A guerra, meus queridos. Jill botou as guerras de Israel com o Hamas e o Hezbollah no centro de sua campanha e ela já está tendo pico de apoio entre as comunidades muçulmana e árabe-americana. Eis o que escreveu a Newsweek: "as pesquisas mostram que (o apoio ao partido Verde) pode negar a vitória de Harris em vários estados indecisos — e apresentar um caminho para a Casa Branca para Donald Trump."

A própria Jill diz que os democratas não podem vencer sem o apoio da comunidade muçulmana americana e que essa galera não vai votar na Kamala. Eis o que disse Jill: "a não ser que os democratas decidam que é mais importante para eles vencer a eleição do que conduzir o genocídio."