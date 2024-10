Biden orienta militares dos EUA a abater mísseis lançados contra Israel

Secretário de Estado dos EUA também reagiu contra ataque iraniano. Antony Blinken pediu que mundo condene o que chamou de ataque 'inaceitável' do Irã contra Israel. A declaração foi dada no Departamento de Estado antes de uma reunião do secretário com o ministro das Relações Exteriores da Índia.

Já o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu cessar-fogo imediato. Guterres condenou "a ampliação do conflito no Oriente Médio, com escalada após escalada"."Isso precisa acabar. Precisamos absolutamente de um cessar-fogo", disse.

Israel fala em resposta 'no momento certo'

O Irã lançou mísseis em direção a Israel nesta terça-feira (1º), fazendo sirenes de alerta soarem em todo território. Israel disse que responderá "no momento certo", enquanto a ONU alertou para a escalada do conflito.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã confirmou que disparou dezenas de mísseis contra Israel. Os ataques teriam ocorrido em duas ondas, com uma diferença de dez minutos entre as duas. Explosões foram ouvidas em Tel Aviv e Jerusalém.