Cliente diz que achou barata em café gelado na Índia: 'Pensei que era grão'

Um cliente compartilhou um relato nas redes sociais após ser surpreendido com um item inusitado no latte que ele comprou em uma renomada cafeteria chamada L'Opera em Nova Déli, na Índia.

O que aconteceu

Cliente contou na sexta-feira (4) que pediu um café gelado de caramelo para viagem. Porém, quando ele — um usuário identificado no Reddit como "WaltzSimple6037", abriu a bebida para consumir, se deparou com o que achava que seria um "grão de café flutuando". Estranhando a situação, ele decidiu virar o item estranho e se deparou com uma barata morta.

Diante da situação, o homem questionou o quão limpo deveria estar o estabelecimento para um inseto aparecer na bebida. O comprador também relatou que voltou à loja e ficou chocado como a equipe da cafeteria lidou com a situação, sendo indiferentes e pedindo desculpas como se fossem "robôs", sem nenhuma preocupação aparente. O cliente não informou se a bebida foi trocada, nem se recebeu o dinheiro de volta.