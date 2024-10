Navio da Marinha da Nova Zelândia afunda em Samoa com 75 pessoas a bordo

A causa do encalhe ainda é desconhecida e será investigada. No momento do acidente, 75 passageiros e tripulantes estavam a bordo no navio.

Vítimas foram resgatadas com botes salva-vidas e ninguém ficou gravemente ferido. ''Nós estamos orgulhosos de dizer que os salvamos'', relatou a Autoridade de Serviços de Emergência e Incêndio de Samoa pelas redes sociais

Passageiros e tripulantes voltam para Nova Zelândia na noite desta segunda-feira (7) em um voo. Eles passarão a noite nas instalações da Defesa e se reunirão com suas famílias amanhã à tarde.