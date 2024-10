Aborto é maior preocupação para mulheres jovens decidirem voto nos EUA

A maioria das mulheres participaram de uma fase anterior da mesma sondagem, realizada em maio e junho. A margem de erro é de cinco pontos, com variações maiores para subgrupos de eleitores.

Cerca de 66% das mulheres afirmaram que as eleições terão um grande impacto no acesso ao aborto. A maioria das mulheres disse que é provável que o republicano Trump assine uma lei federal proibindo o aborto após as primeiras 15 semanas de gravidez se o Congresso aprovar tal medida. As eleitoras disseram acreditar que Harris assinaria uma lei protegendo o acesso ao aborto em todo o país se o Congresso a aprovasse.

Há uma profunda divisão partidária sobre qual candidato seria melhor no acesso ao aborto. A esmagadora maioria das mulheres democratas dizem que confiam em Harris em vez de Trump para decidir políticas sobre cada uma das questões: acesso ao aborto (90% vs. 4%), acesso ao controle de natalidade (92% vs. 4%) e acesso à fertilização in vitro (88% vs. 5%). Cerca de seis em cada dez mulheres republicanas dizem que confiam em Trump em vez de Harris na questão do acesso ao aborto (65% vs. 17%), acesso ao controle de natalidade (57% vs. 21%) e acesso à fertilização in vitro (64% vs. 14% ). No entanto, cerca de uma em cada cinco ou mais mulheres republicanas afirmam não confiar em nenhum dos candidatos em cada uma destas áreas.

As eleitoras democratas também estão ficando mais confortáveis com Harris falando sobre política de aborto. Em junho metade (49%) das eleitoras democratas disseram que confiavam "muito" nela para falar sobre política de aborto. A porcentagem aumentou para três em cada quatro na última pesquisa. O aumento mais notável ocorre entre as mulheres democratas em idade reprodutiva.

Suprema Corte dos EUA reverte decisão histórica relativa ao aborto. Em 2022, a Suprema Corte dos EUA, de maioria conservadora, deixou nas mãos dos estados a possibilidade de legislar localmente sobre o direito ao aborto, que se tornou uma das grandes questões dos comícios antes das eleições presidenciais de 5 de novembro. Após a sentença do Supremo, cerca de 20 dos 50 estados do país restringiram o direito ao aborto, uma prática que se tornou um tema-chave para as eleições presidenciais de novembro.