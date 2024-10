EUA: Homem é preso após ameaçar agentes que resgatavam afetados por furacão

Forças da FEMA (Agência Federal da Gestão de Emergências, em inglês) que trabalhavam em áreas afetadas pelo furacão Milton na Carolina do Norte foram realocadas no sábado (12) após serem ameaçados por "milícias armadas" no estado, diz o jornal The Washington Post. Mais tarde, um homem foi preso com armas e ameaçando atacar funcionários da agência.

O que aconteceu

Xerife local confirmou que houve ameaças contra funcionários da FEMA. Em publicação no Facebook, o Escritório do Xerife de Rutherford afirmou que um homem de 44 anos, identificado como William Jacob Parsons, saiu de sua casa com um rifle de assalto e disse que iria atrás de agentes da FEMA que estivessem atuando na região. Ele foi preso sob a acusação de "sair armado para o terror popular", mas pagou a fiança de 10 mil dólares (R$ 55,8 mil) e está livre.

Governo americano redirecionou trabalhadores de emergência por "ameaças de milícia armada", diz jornal. Segundo um e-mail obtido pelo Washington Post, a FEMA pediu a retirada de empregados do Condado de Rutherford após a Guarda Nacional encontrar "caminhões de milícias armadas dizendo que estavam caçando" funcionários da agência. O xerife do condado negou a presença desses caminhões, e afirmou que Parsons agiu sozinho, embora não tenha informado suas motivações.