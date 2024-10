Ataques israelenses matam família de 10 pessoas em Gaza, diz hospital

No norte do enclave, outras 12 pessoas morreram em um ataque a uma área residencial de al-Faluja. Sete delas eram da mesma família, segundo a agência de Defesa Civil palestina.

Ao menos 55 pessoas morreram nesta terça (15) em ataques israelenses em Gaza. A informação é do Ministério da Saúde do enclave, que contabiliza 42.344 mortos em um ano de guerra.

Ataques também mataram pai, mãe e filhos no Líbano. Na cidade de Jarjouh, no norte do país, quatro pessoas da mesma família foram mortas em outro bombardeio israelense nesta terça. Ao menos 200 ataques aéreos foram disparados contra o Líbano nas últimas 24 horas, segundo o exército israelense.

Ordens de evacuação de Israel atingem 25% do Líbano. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, cerca de 1,2 milhão de pessoas já deixaram as próprias casas.