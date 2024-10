Hackers invadem aspiradores-robô e usam câmera para espionar vítimas

Swenson diz que temeu pela privacidade da família porque o robô ficava próximo ao banheiro da casa. "Nossos filhos mais novos tomam banho lá. Eu só pensei no robô pegando as crianças ou até eu sem roupa". O aspirador da família agora foi desligado e fica na garagem.

Outro morador diz que o aspirador começou a perseguir seu cachorro na casa deles, em Los Angeles. Dias depois, um morador de El Paso, no Texas, contou que o robô gritava ofensas racistas contra ele.

Todos os casos foram relatados em maio deste ano. A Ecovacs não informou quantos dispositivos foram hackeados no total.

Pesquisadores de segurança relataram as brechas de segurança à empresa seis meses antes do ocorrido, segundo o site ABC. A falha mais grave foi encontrada no conector Bluetooth, que permitia acesso total ao Deebot X2s a mais de 100 metros de distância.

À imprensa, a Ecovacs diz que fez uma investigação após os relatos, mas não encontrou nenhuma evidência de violação dos sistemas da Ecovacs.