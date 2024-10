Terremoto de 5,9 graus atinge a Turquia; não há registros de feridos

Um terremoto de 5,9 graus na escala Richter atingiu a Turquia nesta quarta-feira (16).

O que aconteceu

Epicentro do tremor foi no sudeste do país. Ele aconteceu no distrito de Kale, a 50 km da província de Malátia, a 9 km de profundidade. O terremoto aconteceu às 10h46 no horário local (4h46 no horário de Brasília), segundo autoridades turcas.

Não há registro de feridos até o momento. Segundo a Autoridade de Gestão de Desastres da Turquia, também não houve registro de danos em construções da região.