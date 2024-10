Prefeito está entre os mortos no leste do Líbano após bombardeio israelense

Diversas pessoas ficaram feridas no ataque deste sábado. Equipes de busca e resgate procuram vítimas sob os escombros.

As Forças de Defesa de Israel não comentaram o ataque. A mídia libanesa também relata ataques israelenses no subúrbio ao sul de Beirute, um reduto do Hezbollah conhecido como Dahiyeh. Israel pediu aos civis libaneses que evacuassem a área antes dos ataques aéreos.

Israel bombardeia desde 23 de setembro as posições do Hezbollah no Líbano. O grupo xiita abriu uma frente de ataque após 7 de outubro em apoio ao Hamas. Após enfraquecer o Hamas em Gaza, o exército israelense deslocou a maior parte de sua operação militar para a frente libanesa.

Em quase um mês, ao menos 1.373 pessoas morreram no Líbano. Dados são de uma contagem baseada em relatórios oficiais. A ONU afirma que há cerca de 700 mil deslocados.

Mais de 40 mil mortos em Gaza. Pelo menos 42.438 pessoas morreram, a maioria civis, na ofensiva israelense em Gaza após o ataque de 7 de outubro de 2023, segundo os dados do Ministério da Saúde do território, considerados confiáveis pela ONU.

*Com AFP