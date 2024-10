Jovem é resgatado após ficar mais de 11 h à deriva no Oceano Pacífico; veja

"Eu esperava o pior e então quando vi a cabeça dele perto do caiaque, [comemorei]. A família dele tem sorte e esse garoto é forte", disse Noland em uma entrevista coletiva na quinta. "Acho que ele ficou em choque total porque não estava nem um pouco emocionado [quando foi resgatado]. E eu estava chorando muito porque ele estava bem", acrescentou.

Jovem disse que foi se afastando do grupo em razão da forte correnteza. "Estava bem agitado lá fora, as ondas estavam superfortes e eu simplesmente não conseguia lutar contra a corrente. Quando o sol começou a se pôr, eu estava indo mais longe conforme escurecia, foi quando comecei a me preocupar", disse Kahiau à CNN Internacional. O jovem perdeu o remo e contou que teve que alternar entre deitar no caiaque e ficar na água.

Ele relatou que tentou gritar por ajuda, mas não havia nenhum barco próximo para ajudá-lo. "Eu sabia em um certo ponto que não conseguiria lutar contra a corrente, então eu apenas tentei relaxar e manter a calma", acrescentou.

Adolescente tinha alguns ferimentos e estava com hipotermia. Ele foi levado para um pronto-socorro em estado grave, mas estável, informou a guarda em nota.

Vídeo divulgado pela Guarda Costeira mostra o resgate ao adolescente. As imagens registraram o garoto nadando e sendo ajudado a subir no barco com o salva-vidas.