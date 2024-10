Vídeo mostra míssil israelense derrubando prédio residencial em Beirute

No X (antigo Twitter), as IDF (Forças de Defesa de Israel, na sigla em português) não citou diretamente o ataque registrado no vídeo. Todavia, eles afirmaram que uma de suas brigadas localizou e destruiu, por via aérea e terrestre, vários "apartamentos operacionais" e um armazém de armas do Hezbollah no sul do Líbano. "Além disso, as forças localizaram vários poços de túneis subterrâneos, incluindo poços contendo meios de comunicação e um poço que serviu de quartel-general da organização terrorista na área."

Ataque perto de hospital deixa mortos e feridos

Pelo menos 18 pessoas foram mortas, incluindo quatro crianças, e 60 ficaram feridas em um ataque israelense. O caso ocorreu na segunda-feira (21), perto do principal hospital do governo de Beirute, informou o Ministério da Saúde nesta terça-feira (22).

Jatos israelenses atingiram um alvo do Hezbollah próximo ao Hospital Universitário Rafik Hariri, em Beirute, mas não atingiram o hospital, que não foi afetado pelo ataque, informaram os militares israelenses na terça-feira. No entanto, o diretor do hospital disse que, devido ao ataque israelense, os destroços próximos, provavelmente de munição pesada, causaram danos à instalação médica.

Não houve vítimas entre os funcionários da unidade de saúde. Todavia, os esforços para resgatar as pessoas em frente ao hospital estavam em andamento, acrescentou o diretor, Jihad Saadeh.

(*Com Reuters)