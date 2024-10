Laranja e fluorescente: o que é colônia encontrada em rio na Holanda

Imagine encontrar um saco gigante, laranja e fluorescente em um rio. Foi isso que aconteceu com ecologistas da cidade de Utrecht, na Holanda. Apesar da aparência alienígena, existe uma explicação biológica bem simples para a descoberta: era uma colônia de briozoários.

"Os briozoários são invertebrados e têm aparência semelhante a corais e a esponjas do mar, mas são animais diferentes", explica o biólogo Kayron Passos. Ele diz que apesar de filtradores, como as esponjas, os briozoários também captam alimentos com ajuda de tentáculos que têm em volta da boca.

O pulo do gato para a formação daquele grande saco laranja é que, apesar de invertebrados individualmente, no coletivo os briozoários dividem um esqueleto externo. Quando compartilhado, colônias se formam - como aquela encontrada na Holanda.