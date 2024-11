Ataques de Israel matam ao menos 55 palestinos na Faixa de Gaza

Ao menos 55 palestinos foram mortos e 186 ficaram feridos em bombardeios israelenses na quinta-feira (31) na Faixa de Gaza, informou a agência de notícias palestina WAFA.

O que aconteceu

Israel confirmou os ataques. Os militares israelenses disseram que as tropas identificaram e eliminaram "vários terroristas armados" no centro do enclave e ''dezenas de terroristas'' na área de Jabalia, no norte.

Um dos ataques atingiu um hospital no norte. Suprimentos médicos se incendiaram e as operações foram interrompidas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. A cidade de Deir Al-Balah, o campo de Nuseirat e a cidade de Al-Zawayda também foram alvos.