Com mulheres desaparecidas ou mortas, 'pior serial killer' pode estar solto

Uma série de crimes pode seguir sem solução na Austrália. Desde 1977, pelo menos 67 mulheres desapareceram misteriosamente ou foram mortas na região de Queensland e Nova Gales do Sul.

O assunto veio à tona novamente, quando no final de outubro políticos pediram ao primeiro-ministro Chris Minns que criasse uma comissão especial de inquérito sobre os casos de mortes e desaparecimentos. As informações são do Daily Mail UK.

O que aconteceu

Um membro do parlamento de Nova Gales do Sul, Jeremy Buckingham, expressou preocupação com um possível assassino em série que estaria ligado ao desaparecimento e morte de dezenas de mulheres no norte da região entre 1977 e 2009. Ele argumentou que esses casos apresentam indícios de um único autor.