Associação de famílias de reféns exige investigação sobre vazamento de documentos em Israel

O Fórum de Famílias, a principal associação de familiares de reféns israelenses mantidos em Gaza, exigiu nesta segunda-feira (4) que o caso dos documentos vazados que envolve o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu seja esclarecido, pois pode ter prejudicado um acordo sobre a libertação dos sequestrados.

"As famílias exigem que todos os envolvidos nas suspeitas de sabotagem e crimes contra a segurança do Estado sejam investigados. Tais ações, em geral e em particular durante a guerra, colocam em perigo os reféns, comprometem suas chances de retorno e os expõem ao risco de serem assassinados por terroristas do Hamas", indicou o Fórum em um comunicado.

O grupo reúne parentes da maioria dos 97 reféns que ainda estão detidos pelo movimento islamista palestino na Faixa de Gaza, entre os quais 34 foram declarados mortos pelo Exército.