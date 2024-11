Motorista avança contra multidão, atropela e mata 35 pessoas na China

Trinta e cinco pessoas morreram após um carro avançar contra uma multidão em um centro esportivo da cidade de Zhuhai, na China.

O que aconteceu

Motorista de 62 anos foi preso e alegou que estava insatisfeito com um pedido de divórcio. Ele teria tentado tirar a própria vida após o acidente, sem sucesso. O presidente Xi Jinping fez um pronunciamento na televisão estatal chinesa pouco após o acidente pedindo que o motorista sofresse uma "punição de acordo com a lei".

Centro esportivo no bairro de Xiangzhou estava cheio enquanto pessoas faziam atividades coletivas no momento do ataque. O caso na noite dessa segunda-feira (11), manhã de ontem no horário de Brasília.