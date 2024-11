Biden recebe Trump na Casa Branca em primeiro gesto da transição nos EUA

Os dois líderes apertaram as mãos. "Bem-vindo, bem-vindo de volta", disse Biden. "Agradeço por isso, Joe", respondeu Trump ao presidente.

Joe Biden declarou que espera uma "transição suave". Ele disse ao presidente eleito Donald Trump que vai garantir que o republicano seja acomodado quando retornar à Casa Branca, em janeiro de 2025.

Joe Biden e Donald Trump apertaram as mãos durante reunião na Casa Branca Imagem: SAUL LOEB/AFP

Biden deve defender uma transferência de poder tranquila durante a reunião. Encontro teve início às 13h, no horário de Brasília. Ele pedirá que Trump mantenha o apoio à Ucrânia. O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, havia informado que Biden abordaria os principais temas de política externa, incluindo o apoio à Ucrânia no conflito com a Rússia, criticado pelo republicano. "O presidente terá a oportunidade de explicar ao presidente Trump como vê as coisas, qual é sua posição", declarou Sullivan ao canal CBS no domingo.

Do lado de fora, na entrada da Casa Branca, uma enorme multidão de jornalistas se reuniu para acompanhar o encontro. Os sinais da iminente transferência de poder eram evidentes, com a construção já em andamento das arquibancadas para os convidados VIP se sentarem durante o desfile que ocorrerá após a posse de Trump em 20 de janeiro.

Trump comemorou sua vitória no início do dia com os republicanos na Câmara dos Deputados. "Não é bom ganhar? É bom ganhar. É sempre bom ganhar", disse Trump. "A Câmara se saiu muito bem."