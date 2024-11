Homem acelera demais e cai com carro em piscina nos EUA; veja resgate

Imagens de uma câmera corporal de um policial mostrou o resgate de um homem que ficou preso em um carro submerso em uma piscina na cidade de Phoenix, nos EUA.

O que aconteceu

A gravação, divulgada nesta terça-feira (13), mostra o momento em que a equipe se depara com o veículo completamente afundado. Os policiais foram ao local após testemunhas verem o motorista dirigindo até a piscina de uma casa no dia 31 de outubro, na noite de Halloween.

Um dos agente pula na água e quebra o teto solar do carro com uma barra de metal. Na sequência, um homem vestindo um colete amarelo salta pelo buraco consciente. No mesmo momento, a polícia o questiona se há mais alguém preso e checam que era apenas ele.