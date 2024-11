Surto de E.coli no McDonald?s já deixou mais de 100 doentes nos EUA

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) aponta as cebolas como provável causa do surto, segundo o jornal britânco The Guardian. O McDonald's suspendeu a compra do vegetal de uma fábrica no Colorado.

A empresa também havia suspendido a venda dos hambúrgueres nos estados afetados, mas depois foi retomada.

Como a infecção é causada

A E. coli vive naturalmente no intestino, e a maioria das cepas não causa doenças. Mas existem alguns tipos que podem causar cólicas, diarreia, vômitos e até mesmo insuficiência renal e morte.

A contaminação com a bactéria costuma ocorrer pela presença de fezes de animais na comida. Também pode acontecer ao tentar lavar alimentos com água contaminada.

Brotos, vegetais folhosos, leite, queijo, carne crua de boi e aves são os alimentos que mais inspiram atenção. Quando esses itens não estão bem higienizados ou apropriadamente cozidos, há o risco de contaminação com a bactéria.