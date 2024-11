Tornozeleiras monitoradas, pontos de abrigo: RJ explica segurança no G20

O governo do Rio de Janeiro detalhou nesta quinta-feira (14) o esquema de segurança montado para a Cúpula de Líderes do G20, que reunirá chefes de Estado dos 21 países-membros do grupo — como os presidentes do Brasil, Lula (PT), e dos Estados Unidos, Joe Biden — na capital fluminense nos dias 18 e 19 de novembro.

Mesmo antes do ato terrorista da noite de quarta (13) em Brasília, o Rio já estava sob o mais alto regime de segurança pública existente no país, a GLO (Garantia da Lei e da Ordem), que permite o uso de militares no serviço.