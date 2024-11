Fogo em UTI mata 10 recém-nascidos na Índia: 'Meu filho se foi para sempre'

Do lado de fora do hospital, parentes angustiados aguardavam notícias. "Meu filho se foi para sempre", chorava uma mãe, segundo relato da AFP.

Autoridades contaram à mídia local que o fogo começou em uma máquina de oxigênio com defeito. A alta concentração de gás combustível ajudou o fogo a se espalhar rapidamente.

Hospital passou por auditoria de segurança e treinamento de incêndio no início do ano. O vice-ministro-chefe do estado, Brajesh Pathak, disse que ações rigorosas serão tomadas contra os responsáveis se alguma falha for identificada nas investigações. "Ninguém será poupado".

Primeiro-ministro Narendra Modi lamentou as mortes "de partir o coração" em mensagem no X. O ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, anunciou uma indenização de 500 mil rúpias (cerca de R$ 34 mil) às famílias.

Tragédia ocorreu seis meses após um caso similar em um hospital pediátrico de Nova Délhi, onde morreram seis recém-nascidos. Os incêndios são frequentes na Índia devido ao estado de conservação ruim dos edifícios, superlotação de descumprimento das normas de segurança.

*Com informações de AFP